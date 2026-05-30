"Рассчитываем на визиты и переговоры": Зеленский стремится к более активной коммуникации со США
Киев • УНН
Президент провел совещание по активизации коммуникации со США и подготовке новых переговоров в Европе. Также обсуждалась реализация обмена пленными.
Украина прилагает усилия для активизации всех каналов коммуникации со США и рассчитывает, что будут визиты и переговоры, будут новые переговоры и в Европе, заявил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Сегодня провел совещание: (руководитель Офиса Президента Кирилл) Буданов, (секретарь СНБО Рустем) Умеров, (первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис) Шмыгаль. Стараемся активизировать все каналы коммуникации с Соединенными Штатами Америки. Рассчитываем, что будут визиты и переговоры
По его словам, "на уровне команды постоянно общаемся об этом".
"Нужно продолжать обмены. В начале мая именно при посредничестве Америки договаривались о формате 1000 на 1000. Нужно все это реализовать", - подчеркнул Президент.
"Будут новые переговоры и в Европе – мы сейчас к ним готовимся активно", - анонсировал он.
