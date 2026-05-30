Зеленский анонсировал новые решения по ПВО, дронам и поддержке энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении специального совещания по дальнейшим действиям Украины в сфере дипломатии, обороны и международной поддержки, передает УНН.

По словам главы государства, одним из ключевых направлений остается работа с международными партнерами по поставкам систем противовоздушной обороны и развитию оборонного производства.

Почти ежедневно на связи с представителями Президента Соединенных Штатов и европейскими партнерами. Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями

Президент отметил, что Украина определила приоритеты на ближайшие недели. Среди них - усиление антибаллистической защиты, подписание двусторонних документов по производству и поставке беспилотников, а также реализация Drone Deal с Европейским Союзом.

Определили приоритеты на следующие несколько недель: антибаллистика, двусторонние документы по производству и поставке дронов, в частности Drone Deal с Евросоюзом, и подготовка встреч в нескольких форматах

В то же время Зеленский заявил о подготовке к важным международным переговорам, однако без раскрытия деталей.

Отдельно во время совещания обсуждалось гуманитарное направление, в частности продолжение обменов, по которым уже достигнуты договоренности.

Нужно продолжить гуманитарный трек, те обмены, о которых уже была договоренность. Поручил связаться с партнерами, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество