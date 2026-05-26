«Искандер» уничтожил склад ООН в Днепре с помощью на $1,4 млн. Сибига призвал Гутерриша заставить рф прекратить атаки на гуммиссии
Киев • УНН
В Днепре ракета Искандер уничтожила склад ООН с помощью на 1,4 млн долларов. МИД призывает Генсека ООН остановить российские атаки на гуманитарные миссии.
российская ракета "Искандер" вчера попала в склад Всемирной продовольственной программы в Украине в Днепре. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша использовать все доступные инструменты и полномочия, чтобы заставить рф прекратить эти безрассудные атаки на гуманитарные миссии, передает УНН.
Детали
По словам Сибиги, несмотря на недавние дискуссии в Совете Безопасности ООН и неоднократные призывы со стороны международного сообщества, россия продолжает свои варварские атаки на гуманитарный персонал и объекты инфраструктуры.
Вчера российская ракета "Искандер" попала в склад Всемирной продовольственной программы в Украине в Днепре. К счастью, никто не пострадал. Однако гуманитарная помощь стоимостью более 1,4 миллиона долларов, предназначенная для 130 000 человек, была полностью уничтожена
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и опера24.05.26, 13:14 • 65632 просмотра
Он добавил, что этот удар является очередной демонстрацией истинного отношения россии к ООН и ее государствам-членам, а также ее дерзкого пренебрежения фундаментальными принципами международного гуманитарного права.
Сибига также призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "использовать все доступные инструменты и полномочия, чтобы заставить Россию прекратить эти безрассудные атаки на гуманитарные миссии".
"Мы это уже проходили" - Сибига об угрозах РФ ударами по Киеву25.05.26, 21:32 • 4658 просмотров