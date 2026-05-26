«Искандер» уничтожил склад ООН в Днепре с помощью на $1,4 млн. Сибига призвал Гутерриша заставить рф прекратить атаки на гуммиссии

$44.240.0251.530.20
ukenru
Эксклюзив
14:19 • 3742 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
14:01 • 11431 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
13:55 • 7320 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
13:12 • 9064 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
12:00 • 12854 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 17757 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 28125 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 49411 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 57718 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 57787 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5м/с
44%
748мм
Популярные новости
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 38586 просмотра
В шести областях Украины зафиксированы перебои с электроснабжением в результате атак РФ - Минэнерго26 мая, 07:06 • 10610 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 20535 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 26477 просмотра
Китай ответил на угрозы россии относительно масштабной атаки на Киев26 мая, 09:18 • 13917 просмотра
публикации
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
14:01 • 11433 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 26489 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 51144 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 65859 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений25 мая, 12:39 • 63145 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Польша
Израиль
Реклама
УНН Lite
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 20545 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 38596 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 53493 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 55699 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 55692 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель

«Искандер» уничтожил склад ООН в Днепре с помощью на $1,4 млн. Сибига призвал Гутерриша заставить рф прекратить атаки на гуммиссии

Киев • УНН

 • 766 просмотра

В Днепре ракета Искандер уничтожила склад ООН с помощью на 1,4 млн долларов. МИД призывает Генсека ООН остановить российские атаки на гуманитарные миссии.

«Искандер» уничтожил склад ООН в Днепре с помощью на $1,4 млн. Сибига призвал Гутерриша заставить рф прекратить атаки на гуммиссии

российская ракета "Искандер" вчера попала в склад Всемирной продовольственной программы в Украине в Днепре. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша использовать все доступные инструменты и полномочия, чтобы заставить рф прекратить эти безрассудные атаки на гуманитарные миссии, передает УНН.

Детали

По словам Сибиги, несмотря на недавние дискуссии в Совете Безопасности ООН и неоднократные призывы со стороны международного сообщества, россия продолжает свои варварские атаки на гуманитарный персонал и объекты инфраструктуры. 

Вчера российская ракета "Искандер" попала в склад Всемирной продовольственной программы в Украине в Днепре. К счастью, никто не пострадал. Однако гуманитарная помощь стоимостью более 1,4 миллиона долларов, предназначенная для 130 000 человек, была полностью уничтожена 

- сообщил глава МИД.

Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и опера24.05.26, 13:14 • 65632 просмотра

Он добавил, что этот удар является очередной демонстрацией истинного отношения россии к ООН и ее государствам-членам, а также ее дерзкого пренебрежения фундаментальными принципами международного гуманитарного права.

Сибига также призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "использовать все доступные инструменты и полномочия, чтобы заставить Россию прекратить эти безрассудные атаки на гуманитарные миссии".

"Мы это уже проходили" - Сибига об угрозах РФ ударами по Киеву25.05.26, 21:32 • 4658 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Андрей Сибига
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Днепр (город)
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
9К720 Искандер
Украина