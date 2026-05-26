Китай ответил на угрозы россии относительно масштабной атаки на Киев
Киев • УНН
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала к деэскалации и переговорам в связи с угрозами рф атаковать Киев. Пекин считает диалог единственным способом решения кризиса.
Китай ответил на угрозу россии масштабной атакой на Киев, заявление сделала спикер МИД Китая Мао Нин во время брифинга 26 мая, пишет УНН со ссылкой на China News Network.
Что касается кризиса в Украине, позиция Китая является последовательной и четкой: диалог и переговоры – единственный возможный способ решения кризиса. Китай призывает все вовлеченные стороны работать вместе, чтобы как можно скорее деэскалировать ситуацию и создать условия для возобновления диалога и переговоров
