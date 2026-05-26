Китай ответил на угрозы россии относительно масштабной атаки на Киев

Китай ответил на угрозу россии масштабной атакой на Киев, заявление сделала спикер МИД Китая Мао Нин во время брифинга 26 мая, пишет УНН со ссылкой на China News Network.

Что касается кризиса в Украине, позиция Китая является последовательной и четкой: диалог и переговоры – единственный возможный способ решения кризиса. Китай призывает все вовлеченные стороны работать вместе, чтобы как можно скорее деэскалировать ситуацию и создать условия для возобновления диалога и переговоров