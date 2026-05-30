В Луцке в ТЦК произошел новый инцидент с подростками - несовершеннолетние повредили служебное авто
Киев • УНН
В Луцке подростки повредили авто группы оповещения ТЦК во время проверки документов у мужчины. Дети не пострадали, на данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
В Луцке подростки повредили служебное авто во время проверки документов у мужчины в ходе мероприятий оповещения ТЦК, дети не пострадали, сообщили в Волынском областном ТЦК и СП в субботу, пишет УНН.
Детали
"В связи с распространением в социальных сетях информации об инциденте, который произошел 29 мая вблизи ЖК "Дрим Таун" в Луцке, сообщаем. Во время проведения мероприятий оповещения гражданин отказался предъявить военно-учетные документы и закрылся в собственном автомобиле. В дальнейшем в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних лиц, которые препятствовали работе группы оповещения и повредили служебное транспортное средство", - говорится в заявлении ТЦК.
Как указано, "по имеющейся информации, ни один ребенок телесных повреждений не получил".
"Обращаем внимание, что препятствование законной деятельности военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей недопустимо и может повлечь за собой ответственность, предусмотренную законодательством Украины", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента, как отмечается, выясняются в рамках действующего законодательства.
