"Ливерпуль" уволил главного тренера Слота и уже имеет претендента на должность
Киев • УНН
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был уволен после двух сезонов работы, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.
Детали
47-летний нидерландец в своем дебютном сезоне привел "красных" к 20-му чемпионскому титулу, но на второй год команда испытывала трудности, заняв пятое место в Премьер-лиге.
Главным претендентом на замену Слоту является Андони Ираола, который недавно покинул "Борнмут".
Клуб обратился к испанцу для обсуждения этой должности.
Несмотря на то, что "Ливерпуль" все еще квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, он набрал 60 очков — это самый низкий результат с сезона 2015/16 и на 25 очков меньше, чем у чемпионов "Арсенала".
"Понятно, что это было трудное решение для нас как для клуба. Вклад Арне в "Ливерпуль" за время его работы с нами был значительным, значимым и, что самое важное для болельщиков и для нас самих, успешным", — говорится в заявлении владельцев "Ливерпуля", компании Fenway Sports Group (FSG).
