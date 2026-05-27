Главный тренер "Арсенала" Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ
Киев • УНН
Микель Артета стал лучшим тренером АПЛ сезона 2025/26 после победы "Арсенала". "Канониры" выиграли титул впервые за 22 года и вышли в финал Лиги чемпионов.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признан лучшим тренером Английской премьер-лиги сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ, передает УНН.
Микель Артета впервые был признан "Тренером сезона" по версии Barclays после того, как привел "Арсенал" к победе в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. Это историческое достижение для "канониров", которое произошло спустя 22 года после их последнего успеха в Премьер-лиге в сезоне 2003/04, когда "Непобедимые" Арсена Венгера прошли весь сезон без поражений
Отмечается, что Артета — первый тренер "Арсенала", выигравший награду после Венгера, который получал ее в каждом из трех сезонов, когда команда завоевывала титул (1997/98, 2001/02 и 2003/04).
Отметим, что Артета получил эту награду впервые в карьере. Больше всего наград у сэра Алекса Фергюсона из "Манчестер Юнайтед" — 11. На втором месте главный тренер "Манчестер Сити" — Пеп Гвардиола (5 наград).
Дополнение
"Арсенал" под руководством Артеты в этом сезоне выиграл АПЛ впервые за 22 года, обойдя в турнирной таблице "Манчестер Сити" на 7 очков. "Канониры" в 38 матчах одержали 26 побед, 7 раз сыграли вничью и 5 раз уступили.
Кроме того, "Арсенал" пробился в финал Лиги чемпионов, где встретится с "ПСЖ".
Отметим, ранее капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в АПЛ сезона 2025/2026. Фернандеш в этом сезоне побил рекорд Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне по количеству ассистов — 21 голевая передача.
