Главный тренер "Арсенала" Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признан лучшим тренером Английской премьер-лиги сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ, передает УНН.

Микель Артета впервые был признан "Тренером сезона" по версии Barclays после того, как привел "Арсенал" к победе в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. Это историческое достижение для "канониров", которое произошло спустя 22 года после их последнего успеха в Премьер-лиге в сезоне 2003/04, когда "Непобедимые" Арсена Венгера прошли весь сезон без поражений