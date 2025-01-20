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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28811 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: повреждены многоэтажки и объект инфраструктуры

В Сумской области зафиксирован ракетный удар по Шосткинской громаде 20 января. В результате атаки повреждены многоэтажки и инфраструктурный объект, пострадавших нет.

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Армия рф ударила по Шостке 13 ракетами. Без тепла осталось более 40 домов - ОГА

российские войска выпустили 13 ракет по Шостке на Сумщине, повредив 12 многоэтажек и три котельные. Из-за ударов 45 домов остались без отопления, также повреждены два образовательных учреждения.

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Армия рф ударила ракетами по инфраструктуре в Сумской области: что известно

В результате ракетного удара по Шосткинской громаде повреждены 12 многоэтажек и 2 образовательных учреждения. Разрушены объекты инфраструктуры, продолжаются обстрелы и работают спасатели.

Война • 31 декабря, 06:59 • 23582 просмотра

Шостка осталась без тепла после атаки рф - мэр

После атаки российских БпЛА в Шостке на Сумщине прекратили работу большинство котельных. Сейчас теплоснабжение осуществляется только от котельных на биотопливе.

Общество • 13 ноября, 13:22 • 17453 просмотра

Враг атаковал подразделение ГСЧС в Шостке: 5 спасателей ранены

Ночью 19 октября вражеская авиация атаковала пожарно-спасательное подразделение в Шостке. 5 спасателей ранены, повреждено здание и 6 единиц техники ГСЧС.

Общество • 19 октября, 07:19 • 32508 просмотра

На Сумщине ввели графики аварийных отключений после ночной атаки рф

В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Общество • 19 октября, 06:24 • 29599 просмотра

За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области эвакуировали почти 150 детей - ОВА

За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области эвакуированы 535 человек, из них 143 ребенка. Всего эвакуировано 36804 человека, из них 6469 детей, из 34 населенных пунктов вблизи границы.

Общество • 13 октября, 07:25 • 52874 просмотра

В Сумской области сбито 4 "шахеда", из-за вражеских атак 20 взрывов за ночь

Ночью российские войска совершили 14 обстрелов Сумской области, зафиксировано 20 взрывов. В результате авиаудара БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры обесточены три территориальные громады.

Война • 2 октября, 06:59 • 33766 просмотра

Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: обесточены три громады

Вражеские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области с помощью дронов "Шахед". В результате удара обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская громады.

Общество • 1 октября, 21:03 • 49263 просмотра

Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумскую область: погибла женщина, двое раненых

1 октября оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на Эсманскую громаду Сумской области. Погибла 45-летняя женщина, ранен ее 47-летний муж и еще один гражданский. Ведется расследование.

Война • 1 октября, 09:30 • 12734 просмотра

На Сумщине ввели графики аварийных отключений

НЭК «Укрэнерго» ввела графики аварийных отключений в Сумской области в 09:25.

Общество • 27 сентября, 06:49 • 15496 просмотра

В Сумской области сбито 9 "шахедов", за ночь 15 взрывов от вражеских обстрелов

Ночью на Сумщине сбито 9 вражеских «Шахедов». Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, включая удары КАБами, из минометов, дронами и ракетный удар.

Война • 24 сентября, 06:29 • 16145 просмотра

российские беспилотники атаковали энергообъекты на Сумщине

Враг нанес авиаудар по энергетическим объектам Шосткинской громады на Сумщине, используя дроны «Шахед». Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Общество • 21 сентября, 20:52 • 19879 просмотра

Из опасных районов Сумской области за неделю эвакуировали около 3800 человек - ОВА

Начальник Сумской ОГА сообщил об эвакуации 3800 человек, включая 175 детей, из опасных территорий области с 6 августа. Всего с начала эвакуации вывезено 19800 человек, в том числе 2500 детей.

Общество • 12 августа, 12:56 • 28771 просмотра

россияне сбросили на Сумщину рекордное количество КАБов: погиб ребенок

россия нанесла рекордное количество ударов КАБами по Сумской области, сбросив 56 бомб. В Могрице погибли два человека - 22-летний брат и его 6-летняя сестра, которые отказались от эвакуации.

Война • 8 августа, 11:25 • 31729 просмотра

Вражеские обстрелы Сумщины: повреждены критическая инфраструктура и транспорт

На Сумщине в результате вражеских обстрелов повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. За сутки зафиксирован 41 обстрел со 140 взрывами на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.

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Обстрел Сумщины: в Глухове в результате атаки рф погиб 14-летний мальчик

В результате удара РСЗО по центру Глухова на Сумщине погиб 14-летний парень, ранены 12 гражданских. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства.

Общество • 27 июля, 14:05 • 44224 просмотра

В Сумах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии

В Сумах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии. Центр будет предоставлять консультации желающим присоединиться к Силам обороны.

Общество • 25 июля, 12:45 • 18551 просмотра

Последствия удара рф: на Сумщине спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры

В Шосткинской громаде Сумской области спасатели потушили масштабный пожар после авиаудара РФ по объекту критической инфраструктуры. Удар был нанесен 23 июля, вызвав значительные разрушения.

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Ночью террористы нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры Сумщины

Ночью оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады Сумской области. Продолжаются работы по ликвидации последствий, предварительно погибших нет.

Общество • 23 июля, 04:05 • 29458 просмотра

россияне ударили по объектам критической инфраструктуры на Сумщине

россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. За сутки осуществлено 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 44 взрыва в шести громадах.

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Пожар в домохозяйстве на Сумщине тушили 20 тоннами воды

В частном домовладении в селе Воронеж Сумской области возник пожар, охвативший гараж, летнюю кухню и подсобные помещения, который спасатели ликвидировали, использовав около 20 тонн воды.

Общество • 30 июня, 02:43 • 23449 просмотра

Враг на Сумщине дроном атаковали авто полицейских, есть раненый - МВД

В Шосткинском районе Сумской области враг атаковал полицейский автомобиль с помощью беспилотника, ранив проходившего мимо местного жителя, в то время как сотрудники полиции не пострадали.

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На Сумщине продолжается эвакуация населения из приграничных районов: в ОГА рассказали подробности

Эвакуация населения из приграничных районов Сумской области продолжается с июля прошлого года: 28 населенных пунктов в пятикилометровой пограничной зоне полностью эвакуированы и находятся под контролем Вооруженных сил Украины, в других населенных пунктах эвакуация продолжается.

Общество • 18 июня, 17:24 • 39603 просмотра

Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго

В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов.

Общество • 3 июня, 07:41 • 29081 просмотра

россияне обстреляли объекты инфраструктуры на Сумщине: пострадавших нет

россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области из реактивных систем залпового огня, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Война • 2 июня, 13:48 • 43718 просмотра

На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте

Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.

Общество • 24 мая, 07:43 • 19390 просмотра

Армия рф с ночи била по Сумской области из артиллерии, сбросила ВОГ с дрона: 31 взрыв

Российские войска ночью и утром совершили уже 6 обстрелов Сумской области, зафиксирован 31 взрыв.

Война • 22 мая, 06:30 • 21030 просмотра

Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине

Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах после того, как ночью 22 мая в результате вражеского авиаудара было нарушено электроснабжение, тогда как в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Общество • 22 мая, 04:11 • 36926 просмотра

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.

Общество • 22 мая, 01:10 • 28781 просмотра