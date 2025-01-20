В Сумской области зафиксирован ракетный удар по Шосткинской громаде 20 января. В результате атаки повреждены многоэтажки и инфраструктурный объект, пострадавших нет.
российские войска выпустили 13 ракет по Шостке на Сумщине, повредив 12 многоэтажек и три котельные. Из-за ударов 45 домов остались без отопления, также повреждены два образовательных учреждения.
В результате ракетного удара по Шосткинской громаде повреждены 12 многоэтажек и 2 образовательных учреждения. Разрушены объекты инфраструктуры, продолжаются обстрелы и работают спасатели.
После атаки российских БпЛА в Шостке на Сумщине прекратили работу большинство котельных. Сейчас теплоснабжение осуществляется только от котельных на биотопливе.
Ночью 19 октября вражеская авиация атаковала пожарно-спасательное подразделение в Шостке. 5 спасателей ранены, повреждено здание и 6 единиц техники ГСЧС.
В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.
За последнюю неделю из приграничных общин Сумской области эвакуированы 535 человек, из них 143 ребенка. Всего эвакуировано 36804 человека, из них 6469 детей, из 34 населенных пунктов вблизи границы.
Ночью российские войска совершили 14 обстрелов Сумской области, зафиксировано 20 взрывов. В результате авиаудара БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры обесточены три территориальные громады.
Вражеские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе Сумской области с помощью дронов "Шахед". В результате удара обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская громады.
1 октября оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на Эсманскую громаду Сумской области. Погибла 45-летняя женщина, ранен ее 47-летний муж и еще один гражданский. Ведется расследование.
НЭК «Укрэнерго» ввела графики аварийных отключений в Сумской области в 09:25.
Ночью на Сумщине сбито 9 вражеских «Шахедов». Зафиксировано 15 взрывов от 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области, включая удары КАБами, из минометов, дронами и ракетный удар.
Враг нанес авиаудар по энергетическим объектам Шосткинской громады на Сумщине, используя дроны «Шахед». Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Начальник Сумской ОГА сообщил об эвакуации 3800 человек, включая 175 детей, из опасных территорий области с 6 августа. Всего с начала эвакуации вывезено 19800 человек, в том числе 2500 детей.
россия нанесла рекордное количество ударов КАБами по Сумской области, сбросив 56 бомб. В Могрице погибли два человека - 22-летний брат и его 6-летняя сестра, которые отказались от эвакуации.
На Сумщине в результате вражеских обстрелов повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. За сутки зафиксирован 41 обстрел со 140 взрывами на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.
В результате удара РСЗО по центру Глухова на Сумщине погиб 14-летний парень, ранены 12 гражданских. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства.
В Сумах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии. Центр будет предоставлять консультации желающим присоединиться к Силам обороны.
В Шосткинской громаде Сумской области спасатели потушили масштабный пожар после авиаудара РФ по объекту критической инфраструктуры. Удар был нанесен 23 июля, вызвав значительные разрушения.
Ночью оккупанты нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады Сумской области. Продолжаются работы по ликвидации последствий, предварительно погибших нет.
россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. За сутки осуществлено 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 44 взрыва в шести громадах.
В частном домовладении в селе Воронеж Сумской области возник пожар, охвативший гараж, летнюю кухню и подсобные помещения, который спасатели ликвидировали, использовав около 20 тонн воды.
В Шосткинском районе Сумской области враг атаковал полицейский автомобиль с помощью беспилотника, ранив проходившего мимо местного жителя, в то время как сотрудники полиции не пострадали.
Эвакуация населения из приграничных районов Сумской области продолжается с июля прошлого года: 28 населенных пунктов в пятикилометровой пограничной зоне полностью эвакуированы и находятся под контролем Вооруженных сил Украины, в других населенных пунктах эвакуация продолжается.
В Украине сегодня в течение суток применяются ограничения электроснабжения, запланирован значительный импорт, из-за непогоды обесточены более 55 тысяч абонентов.
россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области из реактивных систем залпового огня, сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.
Российские войска ночью и утром совершили уже 6 обстрелов Сумской области, зафиксирован 31 взрыв.
Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах после того, как ночью 22 мая в результате вражеского авиаудара было нарушено электроснабжение, тогда как в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.