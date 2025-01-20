На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте

Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.