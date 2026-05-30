россияне массированно атаковали Шостку и ударили дроном по АЗС в Сумах - ГСЧС
УНН
В Шостке из-за ночной атаки повреждены жилые дома и админздания. В Сумах дрон попал в АЗС, предварительно обошлось без пострадавших.
В ночь на 30 мая российские войска совершили массированную атаку по Шостке Сумской области. В результате ударов повреждены жилые и нежилые здания, административные сооружения и транспорт. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, пожары и разрушения фиксировали сразу на нескольких локациях города. Из-за угрозы повторных российских ударов работы по ликвидации последствий приходилось временно приостанавливать.
Спасатели проводили тушение пожаров и обследование поврежденных территорий.
Кроме того, утром российский беспилотник попал в одну из автозаправочных станций в Сумах. В результате удара возник пожар.
В ГСЧС сообщили, что все очаги возгорания ликвидированы.
По предварительной информации, в результате обеих атак пострадавших нет.
