Искал "легкие заработки": на Сумщине разоблачили молодого человека, который поджигал военные авто
Киев • УНН
На Сумщине 20-летний юноша по заказу РФ поджигал военные авто, ища "легкие заработки" для погашения кредитов. Он поджег три автомобиля в течение мая-июня 2025 года, был задержан при попытке поджога третьего автомобиля.
На Сумщине 20-летний юноша по заказу РФ поджигал военные автомобили. Обвинительный акт в отношении злоумышленника прокуроры Шосткинской окружной прокуратуры направили в суд.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.
Детали
Установлено, что молодой человек искал работу и наткнулся в одном из мессенджеров на предложение врага поджигать авто украинским военным за денежное вознаграждение. Для выполнения задач врага он подыскивал соответствующие транспортные средства в Шостке Сумской области.
Злоумышленник поджигал их с помощью легковоспламеняющейся смеси.
В течение мая-июня 2025 года юноша поджег три автомобиля. Все они были существенно повреждены. При попытке поджога третьего автомобиля его задержали правоохранители на месте преступления и предотвратили возгорание авто.
Свои действия обвиняемый объяснил тем, что имеет большую задолженность по кредитам, поэтому срочно нужны были средства.
Прокуроры Шосткинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего юноши (ч. 2 ст. 15/ ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Приговора суда он ждет под стражей.
Напомним
18-летний юноша в Киеве, выполняя задание спецслужб РФ, поджег автомобили возле заправки в Оболонском районе. Вместо военных авто он сжег гражданские Mercedes-Benz и BMW, а также повредил Hyundai, теперь ему грозит до десяти лет заключения.
