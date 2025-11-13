У Києві 18-річний юнак на замовлення спецслужб рф спалив не ті авто: тепер йому загрожує вʼязниця

У Києві 18-річний юнак за завданням спецслужб рф підпалив автомобілі біля заправки в Оболонському районі. Утім, у гонитві за грошима він підпалив замість військових, цивільні авто. Його затримали поліцейські.

Про це інформує УНН, посилаючись на ГУ НП в місті Києві.

Деталі

За даними правоохоронців, хлопець вийшов на ворожі спецслужби, коли шукав в інтернеті роботу. В одному з оголень йшлося про підпали транспортних засобів на території Києва за визначену оплату.

Молодик зв'язався з анонімним "роботодавцем", після чого отримав чіткі інструкції й завдання щодо автівок військових, які треба підпалити.

Юнак прибув до гаражного кооперативу, розташованого поблизу автозаправної станції, як йому і сказали ворожі "куратори". Втім, транспортних засобів військових він не знайшов і замість них підпалив цивільні авто. Зокрема, припарковані автомобілі Mercedes-Benz та BMW.

Внаслідок підпалу іномарки було повністю знищено та частково пошкоджено третій автомобіль Hyundai, який стояв поруч.

Особу жителя Київщини оперативно встановили і затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Ворог продовжує чинити тиск в інформаційному просторі та підбурювати громадян на вчинення злочинів. Будьте пильними та в жодному разі не виконуйте незаконні вказівки. Про всі підозрілі пропозиції негайно повідомляйте до поліції за номером 102 – закликають у поліції.

Нагадаємо

На Київщині затримали громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами авто українських захисників. Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.

А до цього у Дніпрі було затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Національної поліції.

Крім того, в Одесі поліція та СБУ викрили матір з неповнолітньою донькою, які під керуванням російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди здійснили підпали об’єкта Укрзалізниці та евакуаційного військового транспортного засобу. Жінка затримана у процесуальному порядку та повідомлена про підозру за останньою статтею.

Дівчина передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.