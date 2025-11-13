У Києві 18-річний юнак на замовлення спецслужб рф спалив не ті авто: тепер йому загрожує вʼязниця
Київ • УНН
18-річний юнак у Києві, виконуючи завдання спецслужб РФ, підпалив автомобілі біля заправки в Оболонському районі. Замість військових авто він спалив цивільні Mercedes-Benz та BMW, а також пошкодив Hyundai, тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.
У Києві 18-річний юнак за завданням спецслужб рф підпалив автомобілі біля заправки в Оболонському районі. Утім, у гонитві за грошима він підпалив замість військових, цивільні авто. Його затримали поліцейські.
Про це інформує УНН, посилаючись на ГУ НП в місті Києві.
Деталі
За даними правоохоронців, хлопець вийшов на ворожі спецслужби, коли шукав в інтернеті роботу. В одному з оголень йшлося про підпали транспортних засобів на території Києва за визначену оплату.
Молодик зв'язався з анонімним "роботодавцем", після чого отримав чіткі інструкції й завдання щодо автівок військових, які треба підпалити.
Юнак прибув до гаражного кооперативу, розташованого поблизу автозаправної станції, як йому і сказали ворожі "куратори". Втім, транспортних засобів військових він не знайшов і замість них підпалив цивільні авто. Зокрема, припарковані автомобілі Mercedes-Benz та BMW.
Внаслідок підпалу іномарки було повністю знищено та частково пошкоджено третій автомобіль Hyundai, який стояв поруч.
Особу жителя Київщини оперативно встановили і затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.
Ворог продовжує чинити тиск в інформаційному просторі та підбурювати громадян на вчинення злочинів. Будьте пильними та в жодному разі не виконуйте незаконні вказівки. Про всі підозрілі пропозиції негайно повідомляйте до поліції за номером 102
Нагадаємо
На Київщині затримали громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами авто українських захисників. Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.
А до цього у Дніпрі було затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Національної поліції.
Крім того, в Одесі поліція та СБУ викрили матір з неповнолітньою донькою, які під керуванням російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди здійснили підпали об’єкта Укрзалізниці та евакуаційного військового транспортного засобу. Жінка затримана у процесуальному порядку та повідомлена про підозру за останньою статтею.
Дівчина передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.