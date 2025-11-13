В Киеве 18-летний юноша по заказу спецслужб РФ сжег не те авто: теперь ему грозит тюрьма

$42.040.02
Эксклюзив
11:14
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направлении
13 ноября, 02:38
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину
13 ноября, 03:24
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн
06:58
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли детали
09:06
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
10:59
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
10:59
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже
08:23
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
12 ноября, 14:08
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
12 ноября, 11:10
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Китай
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
12 ноября, 20:00
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
12 ноября, 16:40
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
12 ноября, 09:10
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
12 ноября, 07:09
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
12 ноября, 06:57
Техника
Социальная сеть
Грибы
Золото
9К720 Искандер

В Киеве 18-летний юноша по заказу спецслужб РФ сжег не те авто: теперь ему грозит тюрьма

Киев • УНН

 1030 просмотра

18-летний юноша в Киеве, выполняя задание спецслужб РФ, поджег автомобили возле заправки в Оболонском районе. Вместо военных авто он сжег гражданские Mercedes-Benz и BMW, а также повредил Hyundai, теперь ему грозит до десяти лет заключения.

В Киеве 18-летний юноша по заказу спецслужб РФ сжег не те авто: теперь ему грозит тюрьма

В Киеве 18-летний юноша по заданию спецслужб РФ поджег автомобили возле заправки в Оболонском районе. Однако, в погоне за деньгами он поджег вместо военных, гражданские авто. Его задержали полицейские.

Об этом информирует УНН, ссылаясь на ГУ НП в городе Киеве.

Детали

По данным правоохранителей, парень вышел на вражеские спецслужбы, когда искал в интернете работу. В одном из объявлений речь шла о поджогах транспортных средств на территории Киева за определенную оплату.

Молодой человек связался с анонимным "работодателем", после чего получил четкие инструкции и задания по автомобилям военных, которые нужно поджечь.

Юноша прибыл в гаражный кооператив, расположенный вблизи автозаправочной станции, как ему и сказали вражеские "кураторы". Впрочем, транспортных средств военных он не нашел и вместо них поджег гражданские авто. В частности, припаркованные автомобили Mercedes-Benz и BMW.

В результате поджога иномарки были полностью уничтожены и частично поврежден третий автомобиль Hyundai, который стоял рядом.

Личность жителя Киевской области оперативно установили и задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Враг продолжает оказывать давление в информационном пространстве и подстрекать граждан к совершению преступлений. Будьте бдительны и ни в коем случае не выполняйте незаконные указания. Обо всех подозрительных предложениях немедленно сообщайте в полицию по номеру 102

 – призывают в полиции.

Напомним

В Киевской области задержали гражданина одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом ФСБ и по заказу врага занимался поджогами авто украинских защитников. Чтобы выявить потенциальные "цели", злоумышленник пешком обходил город и фотографировал авто военнослужащих.

А до этого в Днепре была задержана российская агентка, которая готовила подрыв авто должностного лица Национальной полиции.

Кроме того, в Одессе полиция и СБУ разоблачили мать с несовершеннолетней дочерью, которые под руководством российских спецслужб за обещание денежного вознаграждения совершили поджоги объекта Укрзализныци и эвакуационного военного транспортного средства. Женщина задержана в процессуальном порядке и уведомлена о подозрении по последней статье.

Девушка передана в органы опеки и попечительства. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Днепр
Служба безопасности Украины
Одесса
Киев