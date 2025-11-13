В Киеве 18-летний юноша по заказу спецслужб РФ сжег не те авто: теперь ему грозит тюрьма

В Киеве 18-летний юноша по заданию спецслужб РФ поджег автомобили возле заправки в Оболонском районе. Однако, в погоне за деньгами он поджег вместо военных, гражданские авто. Его задержали полицейские.

Об этом информирует УНН, ссылаясь на ГУ НП в городе Киеве.

Детали

По данным правоохранителей, парень вышел на вражеские спецслужбы, когда искал в интернете работу. В одном из объявлений речь шла о поджогах транспортных средств на территории Киева за определенную оплату.

Молодой человек связался с анонимным "работодателем", после чего получил четкие инструкции и задания по автомобилям военных, которые нужно поджечь.

Юноша прибыл в гаражный кооператив, расположенный вблизи автозаправочной станции, как ему и сказали вражеские "кураторы". Впрочем, транспортных средств военных он не нашел и вместо них поджег гражданские авто. В частности, припаркованные автомобили Mercedes-Benz и BMW.

В результате поджога иномарки были полностью уничтожены и частично поврежден третий автомобиль Hyundai, который стоял рядом.

Личность жителя Киевской области оперативно установили и задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Враг продолжает оказывать давление в информационном пространстве и подстрекать граждан к совершению преступлений. Будьте бдительны и ни в коем случае не выполняйте незаконные указания. Обо всех подозрительных предложениях немедленно сообщайте в полицию по номеру 102 – призывают в полиции.

Напомним

В Киевской области задержали гражданина одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом ФСБ и по заказу врага занимался поджогами авто украинских защитников. Чтобы выявить потенциальные "цели", злоумышленник пешком обходил город и фотографировал авто военнослужащих.

А до этого в Днепре была задержана российская агентка, которая готовила подрыв авто должностного лица Национальной полиции.

Кроме того, в Одессе полиция и СБУ разоблачили мать с несовершеннолетней дочерью, которые под руководством российских спецслужб за обещание денежного вознаграждения совершили поджоги объекта Укрзализныци и эвакуационного военного транспортного средства. Женщина задержана в процессуальном порядке и уведомлена о подозрении по последней статье.

Девушка передана в органы опеки и попечительства. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.