СБУ затримала агентку рф, яка намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала ще одну спробу спецслужб рф здійснити теракт у Дніпрі. За результатами дій на випередження у прифронтовому місті затримано російську агентку, яка готувала підрив авто посадовця Національної поліції. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста.

Зазначається, що у момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації.

За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова, яка потрапила до уваги окупантів, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування куратор з рф відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП - йдеться у дописі СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали вісьмох російських агентів, які вчиняли диверсії на півдні України. Також викрито спробу вербування у Львові, де двох осіб ворог використовував "втемну" для підпалів.

