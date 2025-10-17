Коригували ворожий вогонь і сподівались уникнути покарання: трьох російських агентів засудили до тривалих термінів ув'язнення
Київ • УНН
За матеріалами СБУ трьох російських агентів засудили до тривалих термінів позбавлення волі. Вони коригували ворожий вогонь на півночі та сході країни, передаючи дані про ЗСУ.
Деталі
Зловмисників затримали ще в 2024 році: ними виявились жителі Чернігівської і Донецької областей віком 52, 28 і 49 років відповідно. Ці люди працювали на російську воєнну розвідку, здавали позиції і маршрути пересування підрозділів Сил оборони України, а один з них чекав повної окупації Донецької області.
Затриманим висунули звинувачення за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Двоє з них отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, один отримав 9 років, оскільки погодився співпрацювати зі слідством.
