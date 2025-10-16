Інформував росіян про техніку ЗСУ і хотів окупації рідного міста: житель Дніпра отримав тривали термін ув'язнення
Київ • УНН
Житель Дніпра передавав російським спецслужбам інформацію про військову авіацію ЗСУ та висловлював проросійські погляди. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Дніпрі засудили чоловіка, який інформував російських спецслужб про розташування військових літаків ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За матеріалами слідства, житель Дніпра добровільно погодився співпрацювати з представником головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації. Він передавав окупантам інформацію щодо місць розташування військової техніки і підрозділів Збройних Сил України.
Йдеться про розташування військової авіації - літаків, блокпостів, місць дислокації, кількості особового складу, а також скріншоти з Google Maps. Інформацію він передавав окупантам через один з месенджерів.
Крім того, чоловік висловлював жаль, що місто Дніпро "не звільнили", тобто не окупували росіяни. Також він поширював антиукраїнські публікації в одній з соціальних мереж.
Зловмисника затримали в 2023 році, своєї провини він не визнав.
Суд визнав його винним за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (Державна зрада);
- ч. 2 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації
про розташування Збройних Сил України);
- ч. 1, 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання
правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України).
З огляду на склад злочину чоловіка засудили на 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що український суд визнав винними у колабораційній діяльності визнано двох громадян - мешканку Харківщини та колишнього правоохоронця з Миколаївщини. Їх засудили до 5 1 років позбавлення волі, відповідно.