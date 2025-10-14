Суд виніс вироки колаборантам: 11 років за ґратами для харків'янки та 5 для поліцейського з Миколаївщини
Київ • УНН
Верховний Суд залишив у силі вирок мешканці Харківщини, яка очолювала окупаційне підприємство, призначивши їй 11 років ув'язнення. Колишнього поліцейського з Миколаївщини заочно засудили до 5 років за співпрацю з окупантами.
Органи прокуратури України продовжують системно викривати та карати осіб, які під час війни свідомо співпрацювали з російськими окупантами. Завдяки зусиллям Офісу Генерального прокурора та Миколаївської обласної прокуратури винними у колабораційній діяльності визнано двох громадян – мешканку Харківщини та колишнього правоохоронця з Миколаївщини. Про це повідомили в ОГП, пише УНН.
Деталі
На Харківщині Верховний Суд залишив у силі вирок місцевій жінці, яка в період із червня по вересень 2022 року добровільно очолила створене окупаційною адміністрацією підприємство "КП Пошта Ізюма". Вона займалася кадровими питаннями, підписувала фінансові документи та поширювала пропагандистські газети, спрямовані на підтримку дій рф.
Суд визнав її винною за ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) і призначив покарання – 11 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом 15 років. Засуджена провину не визнала й наразі відбуває покарання.
На Миколаївщині до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього інспектора кадрового забезпечення поліції з міста Снігурівка.
У березні 2022 року він добровільно погодився на співпрацю з окупаційними військами рф, передав їм свою табельну зброю – пістолет "ПМ" із двома магазинами та патронами – і закликав інших правоохоронців скласти зброю. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Через втечу обвинуваченого до росії рішення виносили заочно.
За даними прокуратури, протягом 2025 року в Україні зареєстровано 1465 кримінальних правопорушень за фактами колабораціонізму, з яких 374 уже передано до суду. Серед 1716 підозрюваних – 28 депутатів місцевих рад, 6 держслужбовців і 7 посадовців органів місцевого самоврядування.
