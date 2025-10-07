$41.340.11
Агітував вбивати бійців ЗСУ: на Миколаївщині повідомлено про підозру інспектору СІЗО

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Інспектору "Миколаївського СІЗО" повідомлено про підозру у роботі на росіян та агітації безжально вбивати бійців ЗСУ. Він також закликав РФ обстріляти ізолятор для звільнення колаборантів.

Агітував вбивати бійців ЗСУ: на Миколаївщині повідомлено про підозру інспектору СІЗО

Інспектору "Миколаївського СІЗО" повідомили про підозру у роботі на росіян в тилу та намаганнях підірвати оборону України з середини, зокрема, агітацією безжально вбивати бійців ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Деталі

Державне бюро розслідувань системно та послідовно викриває прихильників "руського міра". Поки наші воїни виборюють свободу на фронті, правоохоронці викрили ще одного "ждуна", який працював на окупантів в тилу, намагаючись підірвати нашу оборону зсередини

- йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що інспектор "Миколаївського СІЗО" у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів загалом.

Він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав рф обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством

- інформує ДБР.

Наразі інспектора затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України - виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно;
    • ч. 1 ст. 161 КК України - в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності.

      Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою. За свою підтримку окупантів йому загрожує до 8 років позбавлення волі

      - йдеться в повідомленні.

      Доповнення

      На Миколаївщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили правоохоронця, який за гроші організовував "звільнення" військовозобов’язаних з територіальних центрів комплектування. Його затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабаря.

      Анна Мурашко

      СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
      Служба безпеки України
      Україна
      Миколаїв