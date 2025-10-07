Агітував вбивати бійців ЗСУ: на Миколаївщині повідомлено про підозру інспектору СІЗО

Інспектору "Миколаївського СІЗО" повідомили про підозру у роботі на росіян в тилу та намаганнях підірвати оборону України з середини, зокрема, агітацією безжально вбивати бійців ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Державне бюро розслідувань системно та послідовно викриває прихильників "руського міра". Поки наші воїни виборюють свободу на фронті, правоохоронці викрили ще одного "ждуна", який працював на окупантів в тилу, намагаючись підірвати нашу оборону зсередини

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що інспектор "Миколаївського СІЗО" у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів загалом.

Він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав рф обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством

Наразі інспектора затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою. За свою підтримку окупантів йому загрожує до 8 років позбавлення волі