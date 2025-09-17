2 тисячі доларів за "порятунок" від служби: на Миколаївщині викрили схему хабарництва - ДБР
Київ • УНН
На Миколаївщині ДБР спільно з СБУ затримало правоохоронця, який за 2 тис. доларів «звільняв» військовозобов’язаних з територіальних центрів комплектування. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, вирішується питання обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
На Миколаївщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили правоохоронця, який за гроші організовував "звільнення" військовозобов’язаних з територіальних центрів комплектування. Його затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабаря. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
Слідством встановлено, що до посадовця звернувся місцевий підприємець з проханням повернути його працівника, якого після перевірки документів затримали співробітники РТЦК. Правоохоронець пообіцяв за гроші вирішити питання та вже наступного дня забрав чоловіка з центру. Він домовився передати його роботодавцю на трасі Миколаїв - Київ, де й був викритий під час так званого обміну.
Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Наразі, за даними ДБР, "звільнений" військовозобов’язаний наразі проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.
Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
