16 вересня, 16:50 • 16171 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 28834 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 20772 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 36068 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 51355 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24953 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41760 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36931 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16762 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37750 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
2 тисячі доларів за "порятунок" від служби: на Миколаївщині викрили схему хабарництва - ДБР

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На Миколаївщині ДБР спільно з СБУ затримало правоохоронця, який за 2 тис. доларів «звільняв» військовозобов’язаних з територіальних центрів комплектування. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, вирішується питання обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

2 тисячі доларів за "порятунок" від служби: на Миколаївщині викрили схему хабарництва - ДБР

На Миколаївщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили правоохоронця, який за гроші організовував "звільнення" військовозобов’язаних з територіальних центрів комплектування. Його затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабаря. Про це пише УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Слідством встановлено, що до посадовця звернувся місцевий підприємець з проханням повернути його працівника, якого після перевірки документів затримали співробітники РТЦК. Правоохоронець пообіцяв за гроші вирішити питання та вже наступного дня забрав чоловіка з центру. Він домовився передати його роботодавцю на трасі Миколаїв - Київ, де й був викритий під час так званого обміну.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Наразі, за даними ДБР, "звільнений" військовозобов’язаний наразі проходить військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Українець загинув під час незаконного перетину кордону: його знайшли з кульовим пораненням02.09.25, 20:38 • 6913 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Служба безпеки України
Миколаїв
Київ