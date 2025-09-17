2 тысячи долларов за «спасение» от службы: на Николаевщине разоблачили схему взяточничества - ГБР
Киев • УНН
На Николаевщине ГБР совместно с СБУ задержало правоохранителя, который за 2 тыс. долларов «освобождал» военнообязанных из территориальных центров комплектования. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос избрания меры пресечения и отстранения от должности.
В Николаевской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили правоохранителя, который за деньги организовывал "освобождение" военнообязанных из территориальных центров комплектования. Его задержали при получении 2 тысяч долларов взятки. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
Следствием установлено, что к должностному лицу обратился местный предприниматель с просьбой вернуть его работника, которого после проверки документов задержали сотрудники РТЦК. Правоохранитель пообещал за деньги решить вопрос и уже на следующий день забрал мужчину из центра. Он договорился передать его работодателю на трассе Николаев - Киев, где и был разоблачен во время так называемого обмена.
Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
Сейчас, по данным ГБР, "освобожденный" военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
