Украинец погиб при незаконном пересечении границы: его нашли с пулевым ранением

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Одесской области мужчина погиб при незаконном пересечении границы, обнаружен с пулевым ранением. Пограничники произвели предупредительные выстрелы, начато служебное расследование.

Украинец погиб при незаконном пересечении границы: его нашли с пулевым ранением

В Одесской области на государственной границе при незаконном пересечении погиб гражданин Украины - мужчину обнаружили с пулевым ранением. Правоохранители и Госпогранслужба проводят следственные и служебные расследования для установления всех обстоятельств происшествия, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Одесской области во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были произведены предупредительные выстрелы. До этого обнаруженные неизвестные лица, двигавшиеся в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться. В дальнейшем одно лицо было задержано в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одно лицо пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. Мужчина имел пулевое ранение.

- говорится в сообщении.

Как отмечено, об этой ситуации были немедленно уведомлены правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители, в частности, изучают действия состава пограничного наряда. Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и оказывается все необходимое содействие следователям для установления всех деталей.

- добавили пограничники.

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Одесская область
Государственная пограничная служба Украины