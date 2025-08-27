$41.400.03
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 4106 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
11:12 • 6944 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 16967 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 49344 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 47652 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 105783 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 75227 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
26 августа, 12:42 • 155039 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 11:32 • 151747 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
В Карпатах пограничники обнаружили два человеческих скелета

Киев • УНН

 • 2044 просмотра

Пограничники обнаружили два человеческих скелета в Карпатах. Возле одного нашли одежду, рюкзак, сумку и документы.

В Карпатах пограничники обнаружили два человеческих скелета

Бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили в Карпатах два человеческих скелета. Возле одного из них были найдены остатки одежды, рюкзак, сумка и документы, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы пограничный наряд наткнулся на фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета

- сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что рядом с костями были найдены остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка.

"Также пограничники обнаружили в горах еще один человеческий скелет. Никаких документов для идентификации личности не было", - отметили в ГПСУ.

Об обнаружении человеческих останков пограничники проинформировали Нацполицию.

Дополнение

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы. Это уже около 20-го такого случая в горах с начала полномасштабного вторжения.

Пограничники зафиксировали медведя, который пытался пересечь границу вне пунктов пропуска. Госпогранслужба подчеркивает, что это опасно, как и недавний случай с двумя украинцами, погибшими от переохлаждения при попытке пересечения.

Павел Зинченко

Общество
Национальная полиция Украины
Государственная пограничная служба Украины
Карпатские горы
Румыния
Украина