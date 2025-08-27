В Карпатах пограничники обнаружили два человеческих скелета

Бойцы Государственной пограничной службы Украины обнаружили в Карпатах два человеческих скелета. Возле одного из них были найдены остатки одежды, рюкзак, сумка и документы, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы пограничный наряд наткнулся на фрагменты поврежденного и неполного человеческого скелета - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что рядом с костями были найдены остатки одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумка.

"Также пограничники обнаружили в горах еще один человеческий скелет. Никаких документов для идентификации личности не было", - отметили в ГПСУ.

Об обнаружении человеческих останков пограничники проинформировали Нацполицию.

Дополнение

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы. Это уже около 20-го такого случая в горах с начала полномасштабного вторжения.

Пограничники зафиксировали медведя, который пытался пересечь границу вне пунктов пропуска. Госпогранслужба подчеркивает, что это опасно, как и недавний случай с двумя украинцами, погибшими от переохлаждения при попытке пересечения.