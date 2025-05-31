Перетин кордону поза ПП – не лише незаконно, а й небезпечно: прикордонники зафіксували ведмедя

Системи спостереження прикордонників зафіксували ведмедя на кордоні. Держприкордонслужба наголосила, що намагання перетнути кордон поза пунктами пропуску – не лише незаконно, а й небезпечно, передає УНН.

На найбільш ймовірних напрямках руху порушників кордону встановлено прилади дистанційного моніторингу. І хоч ці камери розраховані на людей, останнім часом усе частіше фіксують диких звірів. Цього разу в об’єктив потрапив – ведмідь