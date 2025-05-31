Перетин кордону поза ПП – не лише незаконно, а й небезпечно: прикордонники зафіксували ведмедя
Київ • УНН
Прикордонники зафіксували ведмедя, що намагався перетнути кордон поза пунктами пропуску. Держприкордонслужба наголошує, що це небезпечно, як і нещодавній випадок з двома українцями, що загинули від переохолодження при спробі перетину.
Системи спостереження прикордонників зафіксували ведмедя на кордоні. Держприкордонслужба наголосила, що намагання перетнути кордон поза пунктами пропуску – не лише незаконно, а й небезпечно, передає УНН.
На найбільш ймовірних напрямках руху порушників кордону встановлено прилади дистанційного моніторингу. І хоч ці камери розраховані на людей, останнім часом усе частіше фіксують диких звірів. Цього разу в об’єктив потрапив – ведмідь
Тому ДПСУ застерігає: намагання перетнути кордон поза пунктами пропуску – не лише незаконно, а й небезпечно.
Доповнення
Тіла двох українців, які намагалися незаконно перетнути державний кордон у гірській місцевості, знайшли прикордонники Чернівецького загону. Попередня причина смерті – переохолодження.