Пересечение границы вне ПП – не только незаконно, но и опасно: пограничники зафиксировали медведя

Системы наблюдения пограничников зафиксировали медведя на границе. Госпогранслужба подчеркнула, что попытки пересечь границу вне пунктов пропуска – не только незаконно, но и опасно, передает УНН.

На наиболее вероятных направлениях движения нарушителей границы установлены приборы дистанционного мониторинга. И хотя эти камеры рассчитаны на людей, в последнее время все чаще фиксируют диких зверей. В этот раз в объектив попал – медведь - говорится в сообщении.

Поэтому ГПСУ предостерегает: попытки пересечь границу вне пунктов пропуска – не только незаконно, но и опасно.

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Тела двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в горной местности, нашли пограничники Черновицкого отряда. Предварительная причина смерти – переохлаждение.