Пересечение границы вне ПП – не только незаконно, но и опасно: пограничники зафиксировали медведя
Киев • УНН
Пограничники зафиксировали медведя, который пытался пересечь границу вне пунктов пропуска. Госпогранслужба отмечает, что это опасно, как и недавний случай с двумя украинцами, погибшими от переохлаждения при попытке пересечения.
Системы наблюдения пограничников зафиксировали медведя на границе. Госпогранслужба подчеркнула, что попытки пересечь границу вне пунктов пропуска – не только незаконно, но и опасно, передает УНН.
На наиболее вероятных направлениях движения нарушителей границы установлены приборы дистанционного мониторинга. И хотя эти камеры рассчитаны на людей, в последнее время все чаще фиксируют диких зверей. В этот раз в объектив попал – медведь
Поэтому ГПСУ предостерегает: попытки пересечь границу вне пунктов пропуска – не только незаконно, но и опасно.
Дополнение
Тела двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в горной местности, нашли пограничники Черновицкого отряда. Предварительная причина смерти – переохлаждение.