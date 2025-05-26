Загинули від переохолодження: тіла двох українців виявили на гірській ділянці кордону

Тіла двох українців, які намагалися незаконно перетнути державний кордон у гірській місцевості, знайшли прикордонники Чернівецького загону. Попередня причина смерті – переохолодження. Про це повідомили у ДПСУ передає УНН.

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Як повідомляється, прикордонники Чернівецького загону з різницею у кілька днів виявили тіла двох українців – мешканців Львівської та Донецької областей.

За попередніми даними, обидва намагалися незаконно перетнути кордон. Судмедекспертиза встановила причину смерті - переохолодження - зазначено у дописі.

Прикордонники додають, що попри кінець весни, погодні умови залишаються суворими. Тож гірська прогулянка з метою незаконного перетину кордону може становити смертельну загрозу.

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