Погибли от переохлаждения: тела двух украинцев обнаружили на горном участке границы
Киев • УНН
Пограничники нашли тела двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу в горах. Предварительная причина смерти обоих мужчин – переохлаждение.
Тела двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в горной местности, нашли пограничники Черновицкого отряда. Предварительная причина смерти – переохлаждение. Об этом сообщили в ГПСУ передает УНН.
Детали
Как сообщается, пограничники Черновицкого отряда с разницей в несколько дней обнаружили тела двух украинцев – жителей Львовской и Донецкой областей.
По предварительным данным, оба пытались незаконно пересечь границу. Судмедэкспертиза установила причину смерти - переохлаждение
Пограничники добавляют, что, несмотря на конец весны, погодные условия остаются суровыми. Поэтому горная прогулка с целью незаконного пересечения границы может представлять смертельную угрозу.
На горе Поп Иван нашли тело туриста22.05.25, 18:52 • 5258 просмотров