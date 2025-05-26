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Погибли от переохлаждения: тела двух украинцев обнаружили на горном участке границы

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Пограничники нашли тела двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу в горах. Предварительная причина смерти обоих мужчин – переохлаждение.

Погибли от переохлаждения: тела двух украинцев обнаружили на горном участке границы

Тела двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в горной местности, нашли пограничники Черновицкого отряда. Предварительная причина смерти – переохлаждение. Об этом сообщили в ГПСУ передает УНН.

Детали

Как сообщается, пограничники Черновицкого отряда с разницей в несколько дней обнаружили тела двух украинцев – жителей Львовской и Донецкой областей.

По предварительным данным, оба пытались незаконно пересечь границу. Судмедэкспертиза установила причину смерти - переохлаждение 

- указано в заметке.

Пограничники добавляют, что, несмотря на конец весны, погодные условия остаются суровыми. Поэтому горная прогулка с целью незаконного пересечения границы может представлять смертельную угрозу.

На горе Поп Иван нашли тело туриста22.05.25, 18:52 • 5258 просмотров

Алена Уткина

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