На горе Поп Иван нашли тело туриста
Киев • УНН
21 мая спасатели получили сообщение о теле мужчины 1991 г.р. вблизи вершины горы Поп Иван. 22 мая тело погибшего было транспортировано из горной местности.
В Ивано-Франковской области на горе на Поп Иван обнаружили тело туриста, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван. На место выехали спасатели и полиция - информация подтвердилась.
22 мая тело мужчины транспортировали с горной местности.
Известно, что погибший 1991 года рождения, из Львовской области.
Добавим
Спасатели также напомнили основные советы туристам:
▪️ не ходите в горы в одиночку;
▪️ сообщайте близким свой маршрут и загружайте приложение "Спасение в горах";
▪️ следите за погодой;
▪️ используйте надежное снаряжение;
▪️ прислушивайтесь к советам специалистов.
В ГПСУ заявили, что на Закарпатье обнаружили тело вблизи границы04.05.25, 18:20 • 6224 просмотра