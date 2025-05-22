На горі Піп Іван знайшли тіло туриста
Київ • УНН
21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло чоловіка 1991 р.н. поблизу вершини гори Піп Іван. 22 травня тіло загиблого було транспортовано з гірської місцевості.
В Івано-Франківській області на горі на Піп Іван виявили тіло туриста, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилась.
22 травня тіло чоловіка транспортували з гірської місцевості.
Відомо, що загиблий 1991 року народження, з Львівщини.
Додамо
Рятувальники також нагадали основні поради туристам:
▪️ не ходіть у гори наодинці;
▪️ повідомляйте близьким свій маршрут та завантажуйте додаток "Порятунок у горах";
▪️ слідкуйте за погодою;
▪️ використовуйте надійне спорядження;
▪️ прислухайтесь до порад фахівців.
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