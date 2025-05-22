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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 13025 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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На горі Піп Іван знайшли тіло туриста

Київ • УНН

 • 1878 перегляди

21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло чоловіка 1991 р.н. поблизу вершини гори Піп Іван. 22 травня тіло загиблого було транспортовано з гірської місцевості.

На горі Піп Іван знайшли тіло туриста

В Івано-Франківській області на горі на Піп Іван виявили тіло туриста, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилась.

22 травня тіло чоловіка транспортували з гірської місцевості.

Відомо, що загиблий 1991 року народження, з Львівщини.

Додамо

Рятувальники також нагадали основні поради туристам:

▪️ не ходіть у гори наодинці;

▪️ повідомляйте близьким свій маршрут та завантажуйте додаток "Порятунок у горах";

▪️ слідкуйте за погодою;

▪️ використовуйте надійне спорядження;

▪️ прислухайтесь до порад фахівців.

У ДПСУ заявили, що на Закарпатті виявили тіло поблизу кордону04.05.25, 18:20 • 6224 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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