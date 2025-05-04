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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 6244 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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У ДПСУ заявили, що на Закарпатті виявили тіло поблизу кордону

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини під час патрулювання гірської місцевості. На місце події викликали рятувальників та поліцію.

У ДПСУ заявили, що на Закарпатті виявили тіло поблизу кордону

На Закарпатті виявили тіло поблизу кордону. На місце події викликали рятувальників та поліцію, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

Під час патрулювання у гірській місцевості прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло людини.

Це сталося сьогодні близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.

На місце події викликали рятувальників та поліцію для проведення подальших слідчих дій.

У Тисі виявили ще одного потопельника: уже 46-й випадок01.05.25, 13:14 • 6270 переглядiв

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