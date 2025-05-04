У ДПСУ заявили, що на Закарпатті виявили тіло поблизу кордону
Київ • УНН
Прикордонники Мукачівського загону виявили тіло людини під час патрулювання гірської місцевості. На місце події викликали рятувальників та поліцію.
На Закарпатті виявили тіло поблизу кордону. На місце події викликали рятувальників та поліцію, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Під час патрулювання у гірській місцевості прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло людини.
Це сталося сьогодні близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.
На місце події викликали рятувальників та поліцію для проведення подальших слідчих дій.
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