У Тисі виявили ще одного потопельника: уже 46-й випадок

Прикордонники знайшли тіло людини в річці Тиса біля кордону з Угорщиною. З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер у Telegram, пише УНН.

Чергового потопельника виявили у Тисі на Закарпатті. Сьогодні вранці прикордонники під час моніторингу річкової ділянки кордону з Угорщиною знайшли тіло людини у воді поблизу українського берега