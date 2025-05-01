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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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У Тисі виявили ще одного потопельника: уже 46-й випадок

Київ • УНН

 • 3222 перегляди

Прикордонники знайшли тіло людини в Тисі біля кордону з Угорщиною. З початку війни це вже 46-й випадок виявлення тіла в річці.

У Тисі виявили ще одного потопельника: уже 46-й випадок

Прикордонники знайшли тіло людини в річці Тиса біля кордону з Угорщиною. З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер у Telegram, пише УНН.

Чергового потопельника виявили у Тисі на Закарпатті. Сьогодні вранці прикордонники під час моніторингу річкової ділянки кордону з Угорщиною знайшли тіло людини у воді поблизу українського берега

- повідомили у ДПСУ.

На місце, як вказано, одразу викликали рятувальників та поліцію. Особу загиблого правоохоронці встановлюють.

"З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок, коли прикордонники виявляють тіло у Тисі", - зазначили у ДПСУ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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