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У Хмельницькому знайшли тіло курсанта Національної академії ДПСУ: що відомо

Київ • УНН

 • 4410 перегляди

У Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта Держприкордонслужби з вогнепальним пораненням у підборіддя. Триває слідство та внутрішнє розслідування обставин трагедії.

У Хмельницькому знайшли тіло курсанта Національної академії ДПСУ: що відомо

У Хмельницькому сьогодні, 17 квітня, близько 10:00 знайшли тіло 20-річного курсанта Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з ознаками вогнепального поранення у підборіддя. Обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування.

Про це журналісту УНН повідомила представниця пресслужби ДПСУ Наталія Василенко.

Деталі

Сьогодні близько 10 ранку було знайдено тіло 20-річного курсанта 1 курсу навчання з ознаками вогнепального поранення у підборіддя. На місце відразу викликана карета "швидкої допомоги", а також представники правоохоронних органів. Наразі обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування. Курсант перебував в добовому наряді

- повідомила Василенко.

За її словами, військовослужбовець родом з Чернігівщини, має повну середню освіту.

Два роки тому призваний на контрактну службу, а у минулому році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер. Попередні версії обставин та причини може озвучити тільки слідство. Академія висловлює слова співчуття батькам хлопця через цю трагедію

- додала Василенко.

Нагадаємо

Двох 14-річних підлітків підозрюють у вбивстві 19-річного хлопця на Івано-Франківщині. Вони заманили його в ліс, завдали численні ножові поранення та заволоділи його майном.

Павло Башинський

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