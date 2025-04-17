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В Хмельницком нашли тело курсанта Национальной академии ГПСУ: что известно

Киев • УНН

 • 3532 просмотра

В Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта Госпогранслужбы с огнестрельным ранением в подбородок. Продолжается следствие и внутреннее расследование обстоятельств трагедии.

В Хмельницком нашли тело курсанта Национальной академии ГПСУ: что известно

В Хмельницком сегодня, 17 апреля, около 10:00 нашли тело 20-летнего курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого с признаками огнестрельного ранения в подбородок. Обстоятельства происшествия выясняются, идет следствие, а также проводится внутреннее расследование.

Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы ГПСУ Наталья Василенко.

Детали

Сегодня около 10 утра было найдено тело 20-летнего курсанта 1 курса обучения с признаками огнестрельного ранения в подбородок. На место сразу вызвана карета "скорой помощи", а также представители правоохранительных органов. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, идет следствие, а также проводится внутреннее расследование. Курсант находился в суточном наряде

- сообщила Василенко.

По ее словам, военнослужащий родом из Черниговщины, имеет полное среднее образование.

Два года назад призван на контрактную службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел товарищеский характер. Предварительные версии обстоятельств и причины может озвучить только следствие. Академия выражает слова соболезнования родителям парня из-за этой трагедии

- добавила Василенко.

Напомним

Двух 14-летних подростков подозревают в убийстве 19-летнего парня в Ивано-Франковской области. Они заманили его в лес, нанесли многочисленные ножевые ранения и завладели его имуществом.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Черниговская область
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