Вбивство 19-річного на Івано-Франківщині: двом підліткам оголосили підозри

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
16 квітня, 18:28 • 16029 перегляди

Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

16 квітня, 11:59 • 62060 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

16 квітня, 11:16 • 163416 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
16 квітня, 11:15 • 84051 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
16 квітня, 10:31 • 114708 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 89572 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 141404 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 123539 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 39007 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 62925 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7м/с
59%
Популярнi новини

Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

16 квітня, 18:09 • 4212 перегляди

Нові пакети підтримки та контингент: Зеленський заслухав доповідь Умєрова

16 квітня, 18:43 • 3136 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

16 квітня, 19:12 • 10486 перегляди

Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

16 квітня, 19:41 • 5262 перегляди

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

16 квітня, 20:03 • 3356 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 43087 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

16 квітня, 11:16 • 163414 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 154646 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 141404 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 123539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 97996 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 41209 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 41513 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 41970 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 43739 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Вбивство 19-річного на Івано-Франківщині: двом підліткам оголосили підозри

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

Двох 14-річних підлітків підозрюють у вбивстві 19-річного хлопця на Івано-Франківщині. Вони заманили його в ліс, завдали численні ножові поранення та заволоділи його майном.

Вбивство 19-річного на Івано-Франківщині: двом підліткам оголосили підозри

Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, внаслідок важких ножових поранень 19-річному хлопцю. Передає УНН із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Деталі

У справі вбивства 19-річного хлопця на Івано-Франківщині наразі є два фігуранти: у жорстокому вбивстві, з нанесенням численних важких ножових поранень підозрюють двох підлітків.

Актуальна інформація, яку оприлюднили правоохоронці Прикарпаття.

16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.

Згодом було встановлено осіб, "причетних до особливо тяжкого злочину".

Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.

- інформує поліція Івано-Франківської області.

Слідчі встановили, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів.

Фігуранти нанесли численні удари ножем потерпілому.

Також вони заволоділи його особистим майном; тіло заховали в лісі.

Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, їм оголошені підозри. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника - 15-річного неповнолітнього.

Вбивство підлітка на фунікулері: допитано 14 свідків, семеро з яких неповнолітні05.03.25, 20:26 • 18455 переглядiв

Досудове розслідування триває. Слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих.

Нагадаємо

УНН передавав, що на околицях Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, зарізали 19-річного хлопця.

Вбили та спалили собаку заради фото: у Запоріжжі відкрили справу проти підлітків08.02.25, 19:40 • 38261 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Івано-Франківська область
Україна
Brent
$66.25
Bitcoin
$84,314.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,336.87
Ethereum
$1,588.86