Вбивство 19-річного на Івано-Франківщині: двом підліткам оголосили підозри

Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, внаслідок важких ножових поранень 19-річному хлопцю. Передає УНН із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

У справі вбивства 19-річного хлопця на Івано-Франківщині наразі є два фігуранти: у жорстокому вбивстві, з нанесенням численних важких ножових поранень підозрюють двох підлітків.

Актуальна інформація, яку оприлюднили правоохоронці Прикарпаття.

16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.

Згодом було встановлено осіб, "причетних до особливо тяжкого злочину".



Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.

