Вбивство 19-річного на Івано-Франківщині: двом підліткам оголосили підозри
Київ • УНН
Двох 14-річних підлітків підозрюють у вбивстві 19-річного хлопця на Івано-Франківщині. Вони заманили його в ліс, завдали численні ножові поранення та заволоділи його майном.
Слідчі інкримінують неповнолітнім умисне вбивство, внаслідок важких ножових поранень 19-річному хлопцю. Передає УНН із посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.
Деталі
У справі вбивства 19-річного хлопця на Івано-Франківщині наразі є два фігуранти: у жорстокому вбивстві, з нанесенням численних важких ножових поранень підозрюють двох підлітків.
Актуальна інформація, яку оприлюднили правоохоронці Прикарпаття.
16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили тіло 19-річного молодика з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.
Згодом було встановлено осіб, "причетних до особливо тяжкого злочину".
Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з’ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин.
Слідчі встановили, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів.
Фігуранти нанесли численні удари ножем потерпілому.
Також вони заволоділи його особистим майном; тіло заховали в лісі.
Поліцейські затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, їм оголошені підозри. Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника - 15-річного неповнолітнього.
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Досудове розслідування триває. Слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та ролі кожного із затриманих.
Нагадаємо
УНН передавав, що на околицях Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, зарізали 19-річного хлопця.
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