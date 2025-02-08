Вбили та спалили собаку заради фото: у Запоріжжі відкрили справу проти підлітків

Неповнолітні у Запоріжжі вбили та спалили собаку заради фото. Правоохоронці вже встановили правопорушників та відкрили кримінальну справу, призначена низка експертиз, передає УНН.

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7 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію із відеозаписом, як троє підлітків несуть загиблого собаку по сходах покинутої будівлі та ведуть зйомку на камеру мобільного телефону. Після цього вони підпалили тіло тварини.

Працівники поліції негайно розпочали за цим фактом перевірку та невдовзі встановили правопорушників – ними виявились жителі обласного центру, віком від 14 до 16 років.

Поліцейські провели огляд місця події, зібрали речові докази, тіло загиблої тварини направили на експертне дослідження.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація ч. 3, 4 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура.

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