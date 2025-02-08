Убили и сожгли собаку ради фото: в Запорожье открыли дело против подростков
Киев • УНН
Трое несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет убили и сожгли собаку в заброшенном здании, снимая все на камеру. Полиция установила личности правонарушителей и открыла уголовное дело за жестокое обращение с животными.
Несовершеннолетние в Запорожье убили и сожгли собаку ради фото. Правоохранители уже установили правонарушителей и открыли уголовное дело, назначен ряд экспертиз, передает УНН.
Детали
7 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с видеозаписью, как трое подростков несут погибшую собаку по лестнице заброшенного здания и ведут съемку на камеру мобильного телефона. После этого они подожгли тело животного.
Работники полиции немедленно начали по данному факту проверку и вскоре установили правонарушителей - ими оказались жители областного центра в возрасте от 14 до 16 лет.
Полицейские провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства, тело погибшего животного направили на экспертное исследование.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация ч. 3, 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура.
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