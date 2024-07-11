37-летнему мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

"21 мая 37-летний житель села Гавриловка решил лишить жизни своих двух собак. Мужчина обмотал веревкой шеи животных и повесил их на металлической трубе, после чего вытащил из петли и добивал обухом топора по голове и туловищу. Когда животные перестали подавать признаки жизни, мужчина положил их в мешок и выбросил на помойку", - указали в полиции в Telegram.

Сообщается, что одно из животных выжило. Ее жалобное нытье услышала неравнодушная гражданка, которая и вызвала полицию.

Не теряя времени, как отмечается, полицейские офицеры громады на служебной машине доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику и приобрели для нее необходимые лекарства. Собака была в критическом состоянии. От неминуемой смерти ее спасла вовремя оказанная медицинская помощь.

"Сейчас с четвероногим все хорошо. Песик по кличке "Гоша" сейчас находится у зоозащитников реабилитационного центра "Акела", которые в дальнейшем обеспечили животному полный курс лечения", - указали в полиции.

Полицейские офицеры громады, как отмечается, доказали причастность мужчины к совершению преступления.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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