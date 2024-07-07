На Черниговщине неизвестные повесили на мосту двух собак

На одном из мостов в Нежинском районе Черниговской области нашли двух повешенных собак. Об этом сообщила полиция Черниговщины, передает УНН.

Детали

Правоохранители обнаружили нарушения во время мониторинга соцсетей. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции.

Сотрудники одного из отделений полиции города Борзна проводят ряд следственных действий, чтобы установить причастных к повешению животных.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента. Правоохранители также призвали граждан позвонить по номеру 102, если те владеют какой-либо информацией об обстоятельствах инцидента.

Сведения уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователь расследует производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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