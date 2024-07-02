Во Львове подростки снимали на видео, как бьют 9-летнего на детской площадке: полиция нашла двух девушек

Двух девушек во Львове заподозрили в инциденте с избиением малолетнего мальчика на детской площадке, что сняли на видео, полицейские установили их личности, сообщили во вторник в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

"1 июля, во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные подростки сначала заставляли извиняться, а затем избили малолетнего мальчика", - сообщили в полиции.

По факту, как указано, немедленно начали проверку, во время которой полицейские установили, что происшествие произошло около 15:20 на детской площадке, расположенной на улице Сластиона во Львове.

"Также установлены личности участников происшествия: 9-летнего мальчика, девушки в возрасте 16 лет, которая наносила ему удары, и ее на год старшей подруги, которая снимала видео. Все они - жители Львова", - отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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