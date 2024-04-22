В Киеве в школе сверстники избили 13-летнего парня: полиция открыла производство

В одной из школ Днепровского района Киева одноклассники избили школьника, правоохранители начали уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Об избиении школьника одноклассниками в столичной школе сообщила мать парня в соцсетях. Ирина написала, что ее 13-летнего сына очень сильно ударили в пах, что вызвало разрыв оболочки внутри яичка, гематому и водянку яичка. Также у школьника очень отекла нога.

По ее словам, сыну пришлось делать операцию. Впрочем уже на 10 день от травмы, так как мальчик не признавался, что произошло.

Информация о травмировании ребенка поступила в полицию от врачей медицинского учреждения. Во время проверки ювенальные полицейские установили, что событие произошло в одной из школ Днепровского района Киева. По предварительной информации пострадавший получил телесные повреждения в результате конфликта с одноклассником. - говорится в сообщении полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. В рамках начатого уголовного производства следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Дополнение

По данным СМИ, сама же ссора якобы случилась из-за того, что парень смотрел мультфильм на русском языке.

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