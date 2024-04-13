В Хмельницкой области женщина справила нужду в здании ТЦК, а потом обвинила военных в избиении

В Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации справила физиологические потребности посреди ТЦК, а затем заявила, что ее якобы избили военнослужащие. Об этом сообщили в ОК Запад, пишет УНН.

Детали

В городе Дунаевцы Хмельницкой области активистка из общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в здании ТЦК, в частности, устроив акт справления физиологических потребностей, отказалась покидать помещение и игнорировала требования полиции.

По информации, опубликованной на Facebook-странице организации, инцидент был представлен как нападение на активистку военными из ТЦК. В больнице женщина отказалась от госпитализации и обследования.

По данным ТЦК, полиция инициировала уголовное расследование по признакам хулиганства.

Напомним

В Хмельницкой области женщине грозит наказание за нападение на автомобиль военнослужащих ТЦК - штраф или общественные работы.