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У Львові підлітки знімали на відео, як б'ють 9-річного на дитячому майданчику: поліція знайшла двох дівчат

Київ • УНН

 • 13209 перегляди

Двох дівчат у Львові запідозрили в інциденті з побиттям малолітнього хлопчика на дитячому майданчику, одна з яких знімала все на відео, поліцейські встановили їхні особи.

У Львові підлітки знімали на відео, як б'ють 9-річного на дитячому майданчику: поліція знайшла двох дівчат

Двох дівчат у Львові запідозрили в інциденті з побиттям малолітнього хлопчика на дитячому майданчику, що знімали на відео, поліцейські встановили їхні особи, повідомили у вівторок в ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

"1 липня, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували вибачатися, а потім побили малолітнього хлопчика", - повідомили у поліції.

За фактом, як вказано, негайно розпочали перевірку, під час якої поліцейські встановили, що подія сталась близько 15:20 на дитячому майданчику, розташованому на вулиці Сластіона у Львові.

"Також встановлені особи учасників події: 9-річного хлопчика, дівчини віком 16 років, яка завдавала йому ударів, та її на рік старшої подруги, яка знімала відео. Усі вони – жителі Львова", - зазначили у поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

У Києві в школі однолітки побили 13-річного хлопця: поліція відкрила провадження22.04.24, 14:36 • 44742 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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