У Львові підлітки знімали на відео, як б'ють 9-річного на дитячому майданчику: поліція знайшла двох дівчат
Київ • УНН
Двох дівчат у Львові запідозрили в інциденті з побиттям малолітнього хлопчика на дитячому майданчику, одна з яких знімала все на відео, поліцейські встановили їхні особи.
Двох дівчат у Львові запідозрили в інциденті з побиттям малолітнього хлопчика на дитячому майданчику, що знімали на відео, поліцейські встановили їхні особи, повідомили у вівторок в ГУНП у Львівській області, пише УНН.
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"1 липня, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували вибачатися, а потім побили малолітнього хлопчика", - повідомили у поліції.
За фактом, як вказано, негайно розпочали перевірку, під час якої поліцейські встановили, що подія сталась близько 15:20 на дитячому майданчику, розташованому на вулиці Сластіона у Львові.
"Також встановлені особи учасників події: 9-річного хлопчика, дівчини віком 16 років, яка завдавала йому ударів, та її на рік старшої подруги, яка знімала відео. Усі вони – жителі Львова", - зазначили у поліції.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.
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