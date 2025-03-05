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Вбивство підлітка на фунікулері: допитано 14 свідків, семеро з яких неповнолітні

Київ • УНН

 • 18450 перегляди

У справі про вбивство 16-річного підлітка на станції фунікулера допитано 14 свідків, з яких 7 неповнолітні. Суд продовжив арешт обвинуваченому Артему Косову, якому загрожує довічне ув'язнення.

Вбивство підлітка на фунікулері: допитано 14 свідків, семеро з яких неповнолітні

У справі про вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві допитано чотирнадцять свідків, з яких семеро є неповнолітніми. Обвинуваченому у вбивстві Артему Косову суд продовжив арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на Шевченківський районний суд міста Києва.

Судові засідання є відкритими, кожне з яких відвідує велика кількість громадян...Наразі в суді триває активна стадія судового розгляду, в судових засіданнях досліджуються докази, відбувається допит свідків. На цей час в суді допитано чотирнадцять свідків, з яких семеро є неповнолітніми 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при допиті неповнолітніх свідків судом застосовуються стандарти правосуддя, дружнього до дитини.

Водночас слід зауважити, що чотири судові засідання не відбулись через неявку захисників обвинуваченого. Варто роз'яснити, що згідно вимог кримінального процесуального закону участь захисника у цьому провадженні є обов'язковою, а отже неприбуття захисника в судове засідання безумовно унеможливлює проведення такого засідання 

- пояснюють в суді.

Тому зазначається, що навіть у тих випадках, коли до суду для допиту прибували свідки, в тому числі неповнолітні, суд не мав можливості їх допитати й такі свідки змушені були приїжджати до суду знову.

Така поведінка захисників обвинуваченого змусила суд звертатись зі скаргами на дії таких адвокатів до уповноважених органів. Так, ухвалами суду від 16 жовтня 2024 року та 18 грудня 2024 року було порушено питання перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури м. Києва про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності 

- інформує суд.

Водночас 11 лютого 2025 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Києва повідомила суд про передачу таких ухвал Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури для подальшого скерування та розгляд КДКА іншого регіону відповідно до вимог чинного законодавства.

Наразі, до суду не надійшли відповіді від вказаних комісій про результати розгляду порушених судом питань про притягнення таких адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Окрім того, в судовому засіданні 4 березня 2025 року було розглянуто клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою щодо обвинуваченого, яке ухвалою суду було задоволено 

- йдеться в повідомленні.

Суд продовжує розгляд вказаного кримінального провадження, заплановано проведення ряду судових засідань, наступне з яких відбудеться 1 квітня 2025 року о 13:50.

Вбивство підлітка на фунікулері: мати підозрюваного вдарила журналістку у залі суду, поліція встановлює обставини05.02.25, 16:09 • 29402 перегляди

Доповнення

8 квітня правоохоронцю Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві. За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що Косов не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.

8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення.

Анна Мурашко

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