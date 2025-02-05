Вбивство підлітка на фунікулері: мати підозрюваного вдарила журналістку у залі суду, поліція встановлює обставини

Мати Артема Косова, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері, під час судового засідання під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку. Поліція встановлює обставини нападу, повідомляє ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.

Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили відео сутички. Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера. Мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції, однак заяв та звернень щодо події до поліції на даний час не надходило.

Доповнення

Сьогодні, 5 лютого, в Шевченківському районному суді Києва о 14:00 розпочалося судове засідання за фактом умисного вбивства співробітником УДО Артемом Косовим підлітка на фунікулері в Києві.

В січні Шевченківський районний суд Києва продовжив до 9 березня арешт співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який є обвинуваченим у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера.