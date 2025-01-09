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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив арешт співробітнику УДО

Київ • УНН

 • 25269 перегляди

Шевченківський суд Києва продовжив арешт Артему Косову до 9 березня без права на заставу. Співробітнику УДО, якого звинувачують у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера, загрожує довічне ув'язнення.

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 9 березня арешт співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який є обвинуваченим у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

"Косов перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

8 квітня правоохоронцю Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві. За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що Косов не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.

8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
kyivКиїв

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