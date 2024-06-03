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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 14:49  •  3485 просмотра

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Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 1 августа сотруднику Управления государственной охраны, которого обвиняют в убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 3 июня, продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны, которого обвиняют в убийстве подростка на станции столичного фуникулера. Он будет находиться под стражей до 1 августа без права на залог,

- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сторона обвинения просила суд продлить сотруднику Управления государственной охраны содержание под стражей без права на залог. По мнению прокурор, в случае назначения судом альтернативной меры пресечения, обвиняемый может скрываться от следствия.

Когда лицу грозит пожизненное, то ему терять уже нечего, поэтому риски понятны. И обоснованными,

- сказал адвокат потерпевшей стороны Александр Панченко.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Замницкий заявил, что они против продления ареста, потому что считают, что это необоснованное обвинение.

Мы против (продление ареста-ред.), потому что считаем, что это необоснованное обвинение. Он не судим, не привлекался (к уголовной ответственности - ред.). Имеет место жительства, женат. И риски являются лишь надуманными, лишь отмечается о том, что может убежать,

- подчеркнул Замницкий.

Обвиняемому сотруднику УГО грозит пожизненное заключение. Представители семьи погибшего Максима Матерухина будут настаивать на строжайшем наказании.

Также сообщается, что у здания суда сегодня собирались Одноклассники и друзья погибшего. Они принесли плакаты с фотографиями парня и подписями, в частности "убийцу за решетку", "Косов - убийца", "за Макса - до конца!". С фотографией сына также пришла мать Максима и его дедушка.

Дополнение

8 апреля правоохранителю было сообщение о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский суд отправил правоохранителя под стражу, без права внесения залога до 5 июня 2024 года.

29 мая сообщалось, что в суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

Шевченковский районный суд Киева сообщал, что проведет сегодня первое заседание в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
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