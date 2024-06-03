Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО
Киев • УНН
Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.
Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 1 августа сотруднику Управления государственной охраны, которого обвиняют в убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.
Шевченковский районный суд Киева сегодня, 3 июня, продлил меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны, которого обвиняют в убийстве подростка на станции столичного фуникулера. Он будет находиться под стражей до 1 августа без права на залог,
Детали
Сообщается, что сторона обвинения просила суд продлить сотруднику Управления государственной охраны содержание под стражей без права на залог. По мнению прокурор, в случае назначения судом альтернативной меры пресечения, обвиняемый может скрываться от следствия.
Когда лицу грозит пожизненное, то ему терять уже нечего, поэтому риски понятны. И обоснованными,
Адвокат обвиняемого Дмитрий Замницкий заявил, что они против продления ареста, потому что считают, что это необоснованное обвинение.
Мы против (продление ареста-ред.), потому что считаем, что это необоснованное обвинение. Он не судим, не привлекался (к уголовной ответственности - ред.). Имеет место жительства, женат. И риски являются лишь надуманными, лишь отмечается о том, что может убежать,
Обвиняемому сотруднику УГО грозит пожизненное заключение. Представители семьи погибшего Максима Матерухина будут настаивать на строжайшем наказании.
Также сообщается, что у здания суда сегодня собирались Одноклассники и друзья погибшего. Они принесли плакаты с фотографиями парня и подписями, в частности "убийцу за решетку", "Косов - убийца", "за Макса - до конца!". С фотографией сына также пришла мать Максима и его дедушка.
Дополнение
8 апреля правоохранителю было сообщение о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.
По данным СДЮСШ по футболу "смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.
В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.
9 апреля Печерский суд отправил правоохранителя под стражу, без права внесения залога до 5 июня 2024 года.
29 мая сообщалось, что в суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.
Шевченковский районный суд Киева сообщал, что проведет сегодня первое заседание в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО
В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления
В рф расширили персональные санкции против Великобритании
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"
Популярные
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Публикации
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО
Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.
В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию
Городские власти не давали разрешения провести Марш равенства в Киевском метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы
В мае среднемесячная температура в Киеве составила + 16,3°C, что на 0,5°C выше климатической нормы, а количество осадков составило 23% от климатической нормы, что делает этот май восьмым по засушливости в столице с 1891 года.
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%
С января по май 2024 года "Укрзализныця" перевезла 75,4 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оккупанты засекретили реестры "национализированного" имущества-Центр нацсопротивления
Процессы " национализации "имущества на временно оккупированных территориях набирают масштабы, вызывая массовое возмущение среди людей, попавших под оккупацию, поскольку они не могут получить доступ к информации о том, какие объекты были включены в список" национализированного " имущества.
В рф расширили персональные санкции против Великобритании
Россия расширила персональные санкции против британских политиков, экспертов и журналистов за то, что они якобы освещали события в рф в негативном и недостоверном ключе.
Бойцы ССО с помощью дрона поразили сверхсовременную российскую РЛС ”Каста-2Е2"
По иронии судьбы, машины вражеской радиолокационной станции стали целью ударных дронов сою операторы нанесли огневое поражение по Российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение спецназовцев.
рф пригрозила США "серьезными последствиями" из-за разрешения Украине на удары американским оружием
россия угрожает Соединенным Штатам "серьезными последствиями" за то, что они позволили Украине нанести удар по российской территории американским оружием, призывая США серьезно отнестись к предупреждениям путина.
На Купянском направлении россияне увеличили активность - Генштаб
россияне усилили свою активность на Купянском направлении, осуществив 11 обстрелов украинских позиций, при этом столкновения продолжаются в районах Стельмаховки, Берестово и Тернова, в то время как украинские войска отражают атаки на других направлениях.
В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"
Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с россией по проекту газопровода "Сила Сибири-2", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.