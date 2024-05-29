Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: справу щодо співробітника УДО передали до суду
Київ • УНН
До суду передано обвинувальний акт щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві.
До суду передано обвинувальний акт щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення ДБР.
Деталі
"Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду. Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, після чого сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи", - ідеться в повідомленні.
У ДБР вказали, що 7 квітня співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, у тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.
Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.
"У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення", - інформує ДБР.
Доповнення
8 квітня правоохоронцю було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.
За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.
У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.
9 квітня Печерський суд відправив правоохоронця під варту, без права внесення застави.