Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ГБР.

Детали

"Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны передан в суд. Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, после чего сторона защиты имела время на ознакомление с материалами дела", - говорится в сообщении.

В ГБР указали, что 7 апреля сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

"В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение", - информирует ГБР.

Дополнение

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский суд отправил правоохранителя под стражу, без права внесения залога.