ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 08:38  •  10392 просмотра

Read in English

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ГБР.

Детали

"Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны передан в суд. Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, после чего сторона защиты имела время на ознакомление с материалами дела", - говорится в сообщении.

В ГБР указали, что 7 апреля сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

"В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение", - информирует ГБР.

Дополнение

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский суд отправил правоохранителя под стражу, без права внесения залога.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
kievКиев
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  26616 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  41823 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  100060 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  100039 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124415 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119874 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118242 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111143 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79295 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77126 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Новости по теме
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

  •  10392 просмотра
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

  •  12219 просмотра
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

  •  13062 просмотра
Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ

Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ

  •  11492 просмотра
Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров

Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров

  •  14882 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  81040 просмотра
Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

  •  15144 просмотра
беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чехией

беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чехией

  •  10377 просмотра
В оккупированную Запорожскую область свозят учителей из дальних регионов рф, которые даже плохо знают русский - Федоров

В оккупированную Запорожскую область свозят учителей из дальних регионов рф, которые даже плохо знают русский - Федоров

  •  10973 просмотра
Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

  •  10514 просмотра

Популярные

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  85041 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  115039 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

  •  108904 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  113644 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

  •  106472 просмотра

Публикации

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  85041 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  115039 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  163736 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  163293 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  195048 просмотра

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

Киев •   •  10392 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

В Одесской области из-за непогоды было обесточено более 2 000 потребителей, а ночная атака беспилотника вызвала 2-часовое отключение электроэнергии в Ровенской области.

Общество •   •  12219 просмотра
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Российские войска обстреляли Харьковскую область в 10:35 утра, о жертвах пока не сообщается.

Война •   •  13062 просмотра
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА

Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ

Переходный совет Гаити назначил регионального директора ЮНИСЕФ Гарри Кониля, 58-летнего врача, который ранее занимал должность премьер-министра в 2011-2012 годах, новым временным премьер-министром, который должен вывести страну из политического, безопасностного и гуманитарного кризиса.

Новости Мира •   •  11492 просмотра
Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ

Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров

российские оккупанты продолжают строить железную дорогу из ростова-на-дону через оккупированные Донецкую и Запорожскую области в оккупированный Крым.

Общество •   •  14882 просмотра
Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

Одесский припортовый завод до сих пор ждет документы от компании "Олсидз".

Экономика •   •  81040 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 13,3 млрд шведских крон (1,16 млрд евро), включая самолеты радиолокационной разведки, весь шведский арсенал из 302 бронетранспортеров, боеприпасы, ракеты и другое оборудование.

Война •   •  15144 просмотра
Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине

беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чехией

беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чешской Республикой в ответ на их предыдущее приостановление обязательств по этому договору в отношении беларуси.

Новости Мира •   •  10377 просмотра
беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чехией

В оккупированную Запорожскую область свозят учителей из дальних регионов рф, которые даже плохо знают русский - Федоров

Из-за нехватки местных учителей, которые массово отказываются работать в оккупации, россияне свозят учителей из отдаленных регионов рф, которые плохо владеют русским языком.

Война •   •  10973 просмотра
В оккупированную Запорожскую область свозят учителей из дальних регионов рф, которые даже плохо знают русский - Федоров

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.

Новости Мира •   •  10514 просмотра
Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные