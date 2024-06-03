Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд сьогодні розпочне розгляд справи
Київ • УНН
Співробітник правоохоронних органів, підозрюваний у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, сьогодні постане перед першим судовим засіданням.
Шевченківський районний суд Києва проведе перше засідання щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
3 червня 2024 року Шевченківський районний суд міста Києва розпочне розгляд кримінального провадження за обвинуваченням гр. К. у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України
Зазначається, що перше засідання у справі призначено на 16:00.
Доповнення
29 травня повідомлялося, що до суду передано обвинувальний акт щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві.
8 квітня правоохоронцю було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.
За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.
У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.
9 квітня Печерський суд відправив правоохоронця під варту, без права внесення застави до 5 червня 2024 року.