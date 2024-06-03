Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд сегодня начнет рассмотрение дела

Шевченковский районный суд Киева проведет первое заседание в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

3 июня 2024 года Шевченковский районный суд города Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению гр. К. в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое заседание по делу назначено на 16: 00.

Дополнение

29 мая сообщалось , что в суд передано обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины.

9 апреля Печерский суд отправил правоохранителя под стражу, без права внесения залога до 5 июня 2024 года.