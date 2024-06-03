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Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив арешт співробітнику УДО

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд продовжив арешт співробітнику УДО

Київ • УНН

 • 21766 перегляди

Суд продовжив термін утримання під вартою співробітника Управління державної охорони, обвинуваченого у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера, до 1 серпня.

Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою до 1 серпня співробітнику Управління державної охорони, якого обвинувачують у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 3 червня, продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони, якого обвинувачують у вбивстві підлітка на станції столичного фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 1 серпня без права на заставу,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що сторона обвинувачення просила суд продовжити співробітнику Управління державної охорони тримання під вартою без права на заставу. На думку прокурорки, у разі призначення судом альтернативного запобіжного заходу, обвинувачений може переховуватися від слідства.

Коли особі загрожує пожиттєве, то їй втрачати вже нічого, тому ризики є зрозумілими. І обґрунтованими,

- сказав адвокат потерпілої сторони Олександр Панченко.

Адвокат обвинуваченого Дмитро Замницький заявив, що вони проти продовження арешту, тому що вважають, що це необґрунтоване обвинувачення.

Ми проти (продовження арешту - ред.), бо вважаємо, що це необґрунтоване обвинувачення. Він є несудимий, не притягався (до кримінальної відповідальності - ред.). Має місце проживання, одружений. І ризики є лише надуманими, лише зазначається про те, що може втекти,

- наголосив Замницький.

Обвинуваченому співробітнику УДО загрожує довічне ув'язнення. Представники родини загиблого Максима Матерухіна наполягатимуть на найсуворішому покаранні.

Також повідомляється, що біля будівлі суду сьогодні збиралися однокласники та друзі загиблого. Вони принесли плакати з фотографіями хлопця та підписами, зокрема "вбивцю за ґрати", "Косов - вбивця", "За Макса - до кінця!". З фотографією сина також прийшла мати Максима та його дідусь.

Доповнення

8 квітня правоохоронцю було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.

За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський суд відправив правоохоронця під варту, без права внесення застави до 5 червня 2024 року.

29 травня повідомлялося, що до суду передано обвинувальний акт щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві.

Шевченківський районний суд Києва повідомляв, що проведе сьогодні перше засідання щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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