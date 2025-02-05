Убийство подростка на фуникулере: мать подозреваемого ударила журналистку в зале суда, полиция устанавливает обстоятельства

Мать Артема Косова, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере, во время судебного заседания во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку. Полиция устанавливает обстоятельства нападения, сообщает ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.

Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили видео схватки. Предварительно установлено, что происшествие случилось в помещении суда, где сегодня должно состояться слушание дела об убийстве подростка, которое случилось в том году на станции столичного фуникулера. Мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас для установления всех обстоятельств на место направлена следственно-оперативная группа территориального управления полиции, однако заявлений и обращений относительно происшествия в полицию в настоящее время не поступало.

Дополнение

Сегодня, 5 февраля, в Шевченковском районном суде Киева в 14:00 началось судебное заседание по факту умышленного убийства сотрудником УГО Артемом Косовым подростка на фуникулере в Киеве.

В январе Шевченковский районный суд Киева продлил до 9 марта арест сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову, который является обвиняемым по делу об убийстве подростка на станции фуникулера.